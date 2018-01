Politia cauta acest pedofil. A abuzat doi copii in lift. Cine are informatii sa anunte imediat politia

Incidentul ar fi avut loc intr-un lift dintr-un bloc din cartierul Drumul Taberei.Doii frati, o fetita si un baietel, plecasera la locuinta unei prietene de familie, cand au fost surprinsi de pedofil. Mama micutilor se afla internata in spital cu un al treilea copil.Cand au ajuns in blocul respectiv au urcat in lift si in acelasi timp cu ei un barbat. El se apropie de ei, ii pipaie si chiar ii saruta. Copiii au urcat pana la etajul opt, iar barbatul a coborat la patru, nu inainte sa faca gesturi nepotrivite catre cei doi minori. Copiii au povestit totul imediat ce au ajuns acasa iar parintii au decis sa alerteze autoritatile.