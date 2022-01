Politistul care a accidentat-o mortal pe Raisa ar putea fi testat la detectorul de minciuni. Noi detalii ies la iveala

Avocatul Adrian Cuculis, care reprezinta familiile celor doua victime, a cerut ca agentul sa fie suspus testului de poligraf, deoarece agentul nu ar fi furnizat informatii clare asupra ceea ce facea in timp ce se afla la vola. Avocatul vrea să afle ce făcea polițistul în momentul accidentului pe trecerea de pietoni, dacă folosea telefonul mobil sau alte activități, altele decât condusul autospecialei.De asemenea, Adrian Cuculis a cerut agentului sa prezinte in fata procurorilor permisul de conducere si talonul masinii de politie din care sa reiasă data expirării ITP-ului acesteia.„Declaraţia este foarte scurtă, să zicem că are o filă A4, pe faţă, nu şi verso. A afirmat că în ziua respectivă nu se afla în misiune, trebuie să spunem lucrul acesta, era o misiune banală, toţi poliţiştii sunt în misiune în fiecare zi. Girofarul îl avea pornit, atenţie, pentru că voia să se asigure că este vizibil, astea au fost declaraţiile lui. Şi sigur că, nu în ultimul rând, în momentul în care a produs accidentul respectiv, el spune în continuare că pur şi simplu nu a văzut nimic, nici măcar nu şi-a dat seama (..) nu şi-a dat seama că au fost două victime, ci i-a fost atrasă atenţia”, a declarat Adrian Cuculis.