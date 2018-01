Politistul pedofil din Drumul Taberei, prima declaratie: "Iubesc copiii de ani de zile"

Barbatul se numeste Eugen Stan, are 45 de ani, si lucreaza la Brigada Rutiera. Politistul a fost audiat azi noapte si si-a recunoscut fapta. Acesta a marturisit ca a mai facut o fapta similara si in anul 2015.Evaluarea psihologică se face la fiecare 3 ani în cadrul Poliției, iar pentru cei care conduc autovehicule, evaluarea se face anual, informează Digi24. Se pare că pedofilul a reușit, totuși, să treacă testele cu brio.Eugen Stan este casatorit si are doi copii, o fata de 22 de ani si un baiat de 18 ani. El lucreaza de 7 ani in politie si are domiciliul in Magurele, iar in Bucuresti sta cu chirie. Le-a mărturisit polițiștilor, fără a se simți stingherit, faptul că "de ani de zile iubește copiii"."La acest moment, la sediul Poliţiei Capitalei se află un potenţial suspect în cazul de agresiune sexuală din 5 ianuarie 2018 - un bărbat de 45 de ani. Faţă de acesta se desfăşoară activităţi procedurale prevăzute de Codul de procedură penală", a informat Biroul de presă al Poliţiei Capitalei.