Politistul pedofil era poreclit de catre colegi "violatorul". Iata ce acte monstruoase a mai facut in trecut

La audieri, acesta si-a recunoscut fapta si, mai mult, el a marturisit ca "iubeste copiii de ani de zile".Potrivit evz.ro, pedofilul era cunoscut de catre colegii de la locul de munca cu numele "violatorul".Mai mult, dupa ce in 2015 a fost acuzat ca ar fi agresat 3 fetite de 8 ani, in 2012 el ar fi violat o fetita, iar fapta s-a petrecut tot in sectorul 6 al Capitalei.