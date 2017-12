Politistul ranit cu o sabie in cap a ramas paralizat si nu vede. Ultimele detalii despre starea lui

Politistul a ajuns in coma indusa la spital si a fost conectat la aparate pentru a putea respira. Dupa 6 zile de coma a putut in sfarsit sa respire singur si sa vorbeasca. Medicii sunt insa rezervati in privinta recuperarii sale, deoarece acesta a ramas paralizat pe partea stanga si nu vede cu un ochi.Cand a fost adus la spital, politistul avea leziuni grave la cap, dupa ce a fost lovit cu o sabie de un interlop, iar medicii au fost nevoiti sa il opereze de doua ori pe creier.