Postul Pastelui 2021: tot ce trebuie sa stii despre cel mai lung post

In timpul Postului Pastelui nu se fac nunti sau botezuri. De asemenea, in timpul Postului Pastelui nu trebuie sa canti sau sa dansezi. De asemenea, petrecerile, indiferent de tipul aestora, nu sunt potrivite in aceasta perioada deoarece acest post aminteste de suferintele lui Hristos care a fost rastignit pe cruce. In timpul Postului Pastelui, credinciosii nu consuma anumite alimente precum carne, oua, peste, branza si lapte.De asemenea, nu se consuma ulei (untdelemn) si este interzis fumatul si consumul de alcool.In timpul postului se poate conuma peste doar in zilele cu dezlegare.Daca in Postul Craciunului zilele de dezlegare la peste sunt mai dese, in timpul Postului Pastelui consumul de peste este permis doar la praznicul Buneivestiri si in Duminica Floriilor.Daca Bunavestire cade in primele patru zile din Saptamana Patimilor, se dezleaga numai la untdelemn si vin, iar daca sarbatoarea cade in ziua de vineri sau sambata a acestei saptamani se dezleaga doar la vin.