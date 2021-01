Pot sa ies pe strada, la ora 24, pentru a marca momentul trecerii in Noul An? Raspunsul lui Raed Arafat

Un inginer specializat in software si hardware a explicat de ce nu pot fi implantate cipuri in corpul uman odata cu imunizarea anti-Covid. Cu ajutorul acestor explicatii, inginerul a dorit sa combata teoriile conspirationiste care circula in intreaga lume. Iata mai jos cum explica de ce nu se

De Revelion, romanii vor trebui sa respecte cateva reguli stricte in acest an pentru a se evita raspandirea coronavirusului. Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a explicat ce restrictii sunt in vigoare si ce nu au voie sa faca romanii in noaptea dintre ani. Am voie