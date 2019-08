Poveste dramatica a copilei gasite pline de sange in strada. Ce s-a intamplat cu familia ei

Ancheta sociala facuta in 2017 a concluzionat ca atat bunicii materni, cat si cei paterni traiesc intr-o saracie lucie, in locuinte improvizate, scrie Adevarul Tatal fetei a avut in ultimii ani numeroase probleme cu legea, fiind initial condamnat cu suspendare pentru furt calificat si apoi incarcerat pentru recidiva. Si mama ei a avut probleme cu legea, avand legaturi cu o retea de spargatori de locuinte, de proxenetism si prostitutie. Astfel, a ajuns si ea in inchisoare.In cei doi ani in care a fost in grija Protectiei Copilului Galati, fata nu a ridicat probleme deosebite. A mers la scoala, chiar daca rezultatele la invatatura nu au fost grozave. Dar, dupa ce l-a cunoscut pe baiatul de 15 ani care a agresat-o sexual, comportamentul ei s-a schimbat, devenind interesata de retelele de socializare si de iesiri in oras."Nici nu-i de mirare ca s-a atasat mai mult decat este normal de acel baiat, avand in vedere ca in intreaga ei viata s-a zbatut intr-o cumplita lipsa de afectiune si s-a agatat de iluzia unei iubiri miraculoase. Copilul acesta este distrus emotional. Este nevoie de consiliere psihologica serioasa pentru a reveni la normalitate," a declarat psihologul Adrian Toma, pentru "Adevarul".Fata primise o invoire de doua ore de la conducerea centrului de plasament pentru a merge in oras.In ultimii cinci ani, doar in Galati au fost nu mai putin de 12 cazuri confirmate in care minori aflati in grija statului au fost cercetati sau audiati in cauze penale legate de comiterea unor infractiuni precum proxenetism, prostitutie, furt, trafic de droguri sau talharie.