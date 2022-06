Povestea medicului care a devenit tata la 83 de ani. Cum a fost posibil

Un medic nutritionist a devenit tata pentru a treia oara la 83 de ani. Sotia lui, in varsta de 35 de ani, a ramas insarcinata in urma unui tratement pentru fertilitate pe care barbatul l-a urmat.Nu este prima dată când devine părinte, căci mai are încă doi copii, în vârstă de 55, respectiv 47 de ani. Medicul argentinian a fost cât se poate de fericit în momentul în care a aflat că va deveni tată pentru a treia oară.Marele regret al medicului este acela ca nu va mai apuca sa isi vada fiul crescand. „”, a povestit medicul.Medicul a explicat că cel mic învață limba chineză prin joacă și cântec, pentru a se obișnui.”, a spus bărbatul.