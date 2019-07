Pravalie cu produse traditionale romanesti, in centrul Capitalei

Pravalia lui Manuc, cel mai nou spatiu al Grupului City Grill, aduce in centrul Capitalei produse traditionale romanesti, fiind prima investitie a grupului in aceasta noua directie. Bacania, care se afla in continuarea restaurantului cu acelasi nume, emblematic pentru Bucuresti, este destinata atat clientilor Hanului, cat si tuturor celor aflati in cautarea de produse traditionale romanesti, preparate dupa retete vechi.Pravalia dispune de o suprafata totala de 103 metri patrati, pe trei nivele – parter, etaj si supanta, iar investitia totala in amenajarea acestuia a fost de aproximativ 80.000 de euro. Pravalia lui Manuc vizeaza deopotriva clienti turisti, dar si persoane care isi doresc sa cumpere local, produsele disponibile fiind exclusiv produse romanesti, dupa retete traditionale. Pravalia lui Manuc functioneaza ca o bacanie, comercializand gemuri si dulceturi, mezeluri si branzeturi, sortimente variate de zacusca, vinuri si alte produse alcoolice, toate realizate dupa retete romanesti vechi, astfel incat gustul sa ramana autentic. Proportia clientilor straini la Restaurant Hanul lu’ Manuc ajunge la peste 50% pe timpul verii, datorita grupurilor organizate, pentru care restaurantul este un punct de atractie, dar si vizitatorilor individuali aflati in cautarea locurilor emblematice ale orasului.Potrivit unui sondaj comandat de Grupul City Grill anul trecut, peste 66% dintre bucuresteni sunt fani ai mancarii traditionale romanesti, iar 76% dintre intervievati au comandat in restaurant astfel de specialitati in ultimele trei luni.