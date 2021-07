Premiera! Primul oras din Romania in care vor fi interzise trotinetele electrice

Potrivit legislatiei, circulatia trotinetelor este interzisa pe trotuar. Intr-un mesaj intitulat "fara trotinete electrice in zonele pietonale din Severin", primarul spune ca in sedinta de vineri Consiliul Local va decide interzicerea circulatiei trotinetelor electrice in zonele exclusiv pietonale si de promenada."Au existat, in ultima perioada, foarte multe sesizari din partea severinenilor, ca tinerii care folosesc trotinetele electrice nu respecta deloc regulile de deplasare, conduc cu viteza si au fost dese situatiile in care au lovit trecatorii.Este o decizie grea, dar necesara pentru siguranta noastra a tuturor, dar mai ales a batranilor si copiilor care se feresc cu greu din fata tinerilor vitezomani. Este obligatoriu sa reglementam conditiile de deplasare pentru a evita accidentele.Vor exista avertismente, amenzi, iar celor care nu vor intelege le vom confisca trotinetele", a scris pe Facebook primarul din Drobeta Turnu Severin.