Premierul italian, apel: "Sa ramanem la distanta astazi pentru a ne imbratisa maine"

Zi neagra in Italia! Duminica au fost inregistrate 368 de decese din cauza coronavirusului, bilantul ajungand 1809. Numărul persoanelor infectate în Italia, principalul focar al epidemiei în Europa, a ajuns la aproape 25.000, cu 3.509 mai multe decât

Carantina si autoizolarea sunt doua masuri, care au grade diferite de strictete, ce au ca principal scop izolarea persoanelor suspecte sau diagnosticate cu un virus extrem de contagios. Carantina si autoizolarea sunt masuri legale ale unui stat in cazul unei pandemii, atunci cand este

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat ca nu vor fi probleme cu plata pensiilor in perioada urmatoare. De asemenea, ministrul a declarat ca se ia in considerare chiar plata in avans a pensiilor pentru cateva luni. "Se vor respecta toate obligațiile de plată pentru pensii.