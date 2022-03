Premierul Poloniei avertizeaza. Ce plan ar avea Putin: "Va avansa spre Helsinki, Varsovia, Bucuresti, poate chiar Berlin"

Premierul Poloniei a facut un avertisment in ceea ce priveste planurile pe care le-ar avea Vladimir Putin dupa invadarea Ucrainei.Mateusz Morawiecki a declarat ca atacul lui Putin ar putea sa se extinda si in alte tari, iar acest razboi s-ar putea transforma in unul de lunga durata. Oficialul consideră că în cel mult doi ani, țări precum Germania, România ori Polonia și altele ar putea fi ținta l iderului de la Kremlin.”Marea maşinărie de propagandă rusă îmi indică faptul că Rusia nu mai este astăzi un stat autoritar, ci un stat totalitar, ca Uniunea Sovietică în anii ’80. Trăim un moment decisiv. Dacă Putin va zdrobi Ucraina, dacă va zdrobi dorinţa noastră de luptă, de luptă economică, va avansa, într-un an sau doi, spre alte obiective.Va avansa spre Helsinki, Varşovia, Bucureşti, poate chiar Berlin. Germania trebuie să se gândească bine”, a declarat şeful guvernului de la Varşovia, conform Agerpres.