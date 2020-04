Presedintele Klaus Iohannis: "Persoanelor in varsta le spun clar: stati linistiti! Nu vine nimeni sa va ia de acasa

Klaus Iohannis a declarat, marti, in cadrul unei conferinte, ca o astfel de masura este aberanta si inumana."Am avut chiar in aceste zile un contraexemplu de „cum nu" de la un institut, de altfel bine cotat. A aparut o documentatie care venea sa explice ce trebuia facut.Asa nu se poate! Nu poate fiecare institut, oricat de bine ar fi cotat, sa vina cu un plan propriu, sa-l puna pe masa si sa spuna „asa se va intamplat". Repet, lucrurile se vor intampla asa cum vor fi decise de autoritati, in baza dovezilor clare, practice, stiintifice.A aparut o idee care a dus la foarte multa neliniste si vreau sa va spun clar cum stam aici. intr-un astfel de plan, cineva propunea, de exemplu, o masura aberanta – aberanta, altfel nu pot sa-i spun – cum ca persoanele peste 65 de ani sa fie carantinate, ba chiar sa fie luate de acasa si duse in anumite zone de carantina.Dragii mei, asa ceva nu se intampla, este inacceptabil! Noi traim intr-o societate libera, o societate care se protejeaza in cazul epidemiei, dar in niciun caz nu venim cu astfel de masuri totalitare, altfel n-as putea sa le spun! Deci, persoanelor in varsta le spun clar: stati linistiti! Nu vine nimeni sa va ia de acasa, sa va duca in carantina! Nu vine nimeni sa va impuna lucruri inumane!Atunci cand va fi nevoie vom veni si va vom explica ce masuri trebuie luate ca sa va protejati voi fata de aceasta boala. in niciun caz - repet, in niciun caz - statul nu va veni sa impuna astfel de masuri inumane, care nici nu trebuie discutate intr-o societate din secolul XXI.Astfel de planuri, prost gandite si prost prezentate, nu fac decat sa induca panica in populatie, or panica este ultimul lucru de care avem nevoie", a transmis presedintele Klaus Iohannis."Toata lumea trebuie sa fie responsabila, inclusiv cei de la diferite institute de stiinta, cei considerati experti. Nu putem sa avem un plan pentru fiecare, ci un plan pentru Romania", a mai spus Klaus Iohannis.