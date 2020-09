Pret vaccin antigripal: cat costa in farmacii

Pentru a avea efect la timp, vaccinul antigripal trebuie administrat cu doua saptamani inainte de inceperea sezonului gripal pentru a putea produce anticorpii ce oferă protecție. Potrivit recomanărilor Organizației Mondiale a Sănătății, anul acesta, vaccinarea a început din lumea septembrie.Vaccinul antigripal este gratuit pentru persoanele care fac parte din categoria de risc, precum copiii cu varsta pana in 5 ani, persoanele in varsta, femeile insarcinate si pacientii cu boli cronice. Anul acesta, cererea pentru vaccinul antigripal este mai mare. Acesta se poate găsi sub formă de seringă de unică folosință cu substanța injectabilă.Pretul vaccinului antigripala variaza in functie de calitatea ta sa, de producator si de adaosul farmaciilor. Vaccinul antigripal tradițional (trivalent) oferă protecție pentru trei virusuri gripale: un virus gripal A (H1N1), un virus gripal A (H3N2) și un virus gripal B.În acest sezon, vaccinul gripal recomandat are patru tulpini și în farmacie costă 55,5 lei. Acesta este unul dintre cele mai căutate vaccinuri în momentul actual, fiind și unul dintre cele mai eficiente. Criteriul principal care face diferența de preț între vaccinuri este producătorul, dar și adaosul comercial adăugat de farmacii. Așadar, prețul unui vaccin antigripal variază între 20 și 60 de lei pentru o doză.