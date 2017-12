Prima ninsoare in Capitala. Vremea se schimba radical

Duminica dimineata au cazut primii fulgi de nea si in Capitala. Dupa temperaturi de 14 grade Celsius, meteorologii anunta ninsori si viscol in mai multe judete din tara.Administratia Nationala de Meteorologie a emis inca de sambata Cod galben de ninsori in mai multe regiuni, cu ninsori si intensificari ale vantului.Potrivit meteorologilor, incepand de sambata, ora 15:00, pana duminica, ora 16:00, in toate zonele de munte, temporar vor fi ninsori local insemnate cantitativ si cu depunere de strat consistent de zapada. Vantul va avea intensificari cu viteze ce vor depasi 60-70 km/h, iar pe creste peste 80-90 km/h, viscolind ninsoarea si determinand scaderea vizibilitatii.Duminica, intre orele 2:00 si 16:00, in sudul Olteniei, al Munteniei si al Dobrogei vantul va avea intensificari cu viteze de 55-60 km/h si temporar 70 km/h, potrivit dcnews