Prima persoana din lume care a fost infectata cu Covid a fost descoperita. Cine este pacientul zero

Specialistii au ajuns la aceasta concluzie dupa un amplu studiu realizat anul aceste de catre China si Organizatia Mondiala a Sanatatii. Oamenii de stiinta afirma ca una dintre cele mai probabile ipoteze a aparitiei acestui virus este că acesta a infectat oamenii în mod natural, probabil prin intermediul comerțului cu animale sălbatice.O echipa de experti OMS a petrecut patru saptamani in orasul Wuhan din China pentru a afla cum a aparut virusul care a facut ravagii in toata lumea. In urma cercetarilor facute, specialistii au ajuns la concluzia ca virusul SARS-CoV-2 a fost probabil transmis de la lilieci la oameni prin intermediul unui alt animal, dar că sunt necesare cercetări suplimentare.Contabilul, despre care se credea până acum că ar fi primul om infectat cu COVID-19, a raportat că primele simptome au apărut pe 16 decembrie 2019, nu pe 8 decembrie, așa cum se știa inițial, a declarat Michael Worobey, șeful catedrei de ecologie și biologie evoluționistă de la Universitatea din Arizona, în studiul publicat joi în revista Science.