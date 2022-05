Prima tara care introduce carantina pentru variola maimutei. Persoanele infectate vor sta izolate 21 de zile

In Belgia au fost inregistrate deja trei cazuri, iar autoritatile sunt in alerta. Infecțiile, dintre care prima a fost înregistrată vineri, sunt toate legate de un festival din orașul-port Anvers.Acesta vine în momentul în care medicii au avertizat că Regatul Unit se confruntă cu o creștere „semnificativă” a infecțiilor, iar răspunsul guvernului este „critic” în limitarea răspândirii acesteia.Simptomele inițiale sunt de obicei asemănătoare gripei - febră, frisoane, epuizare, dureri de cap și slăbiciune musculară - urmate de umflarea ganglionilor limfatici, care ajută organismul să lupte împotriva infecțiilor și bolilor.„O caracteristică ce deosebește infecția cu variola maimuței de cea cu variolă este umflarea ganglionilor limfatici”, a spus CDC.Virusul variolei maimuței se răspândește prin contact apropiat cu o persoană infectată, spun experții. Infecția se poate dezvolta după expunerea la „piele ruptă, membrane mucoase, picături de respirație, fluid corporal infectat sau chiar contact cu lenjerie contaminată”, a spus Neil Mabbott, profesor de imunopatologie la Facultatea de medicină veterinară a Universității din Edinburgh din Scoția. Transmiterea între oameni are loc în principal prin picături respiratorii mari, așa că e nevoie de „un contact prelungit față în față”, potrivit CDC.