Prima tara care renunta total la restrictii. Va trata Covid-19 ca pe o raceala

Prima tara care renuntat total la restrictiile impotrica Covid-19! Marea Britanie va trata coronavirusul ca pe o simpla raceala. Singura masura anticovid care va ramane in vigoare va ramane autoizolarea. Anuntul a fost facut de premierul Boris Johnson, la o întâlnire cu deputații. Astfel, incepand cu 21 februarie, in Marea Britanie nu vor mai exista restrictii.„Dacă tendința încurajatoare a datelor la care asistăm va continua, mă aștept că vom putea elimina ultimele restricții, inclusiv obligația de carantină pentru persoanele pozitive, cu o lună înainte de termen”. Persoanele infectate vor putea continua să trăiască normal, fără izolare sau carantină, a scris sursa citată."Că discutăm de măsuri de relaxare este una, dar că închiderea pandemiei pleacă nu de la criterii epidemiologice, ci de la renunţarea la restricţii, cred că nu are nicio legătură cu realitatea, pentru că, dacă renunţi la restricţii, nu înseamnă că impactul pe care l-ar mai avea pandemia dispare.Până la urmă sunt cu totul alte criterii. Sperăm, într-adevăr ca după jumătatea lui februarie şi de la începutul lui martie să se vadă în plan real, apropo de situaţia epidemiologică şi plecând de la acea situaţie, atunci măsurile de relaxare sunt logice.Foarte probabil din martie-aprilie, dar la noi a existat un decalaj, în momentul în care am început valul al cincilea. În momentul în care Europa erau multe cazuri, la noi încă era perioadă de linişte şi cumva, aceste lucruri ar trebuie să se vadă şi la ieşirea din situaţia complicată.Cred că într-adevăr, din martie, lucrurile vor fi echilibrate şi mult mai important, e nu că renunţăm la restricţii în prima săptămână din martie, mult mai important este că, eu cred că această situaţie va rămâne echilibrată şi în continuare. Cred că e cel mai important lucru. Dacă nu vom mai avea probleme după primăvară, după vară, dacă nu vom mai vorbi de un alt val care să fie cu impact important, este cred că ceea ce toţi aşteptăm: ieşirea din pandemie în mod real.Putem spune că acesta este anul în care se va încheia pandemia COVID. Cel mai probabil, dar facem diferenţa între încheierea pandemiei şi faptul că vor mai fi nişte cazuri izolate de SARS-COv-2. E o diferenţă", a precizat Adrian Marinescu.De asemenea, premierul Nicolae Ciucă afirma seara trecută la Antena 3, că după data de 15 februarie se vor discuta noi măsuri de relaxare în România.

