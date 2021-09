Prima tara din Europa care impune pasaportul covid obligatoriu atat in sistemul de stat, cat si cel privat

Prin prezentarea acestui document se va face dovada vaccinarii cu cel putin o doza de vaccin, test covid negativ sau trecere prin boala. Masura vine in contextul in care numarul infectiilor cu coronavirus a crescut simtitor in ultimele saptamani, din cauza noii tulpini Delta, mult mai contagioasa.In Italia, pasaportul covid este deja obligatoriu pentru accesul in muzee, restaurante, sali de sport sau alte spatii inchise in care au loc evenimente publice.„Ne îndreptăm spre un paşaport verde obligatoriu nu doar pentru angajaţii din sectorul public, ci şi pentru cei din sectorul privat”, a precizat Mariastella Gelmini, ministrul pentru afaceri regionale, conform Agerpres.„Vaccinul este singura armă pe care o avem împotriva Covid şi putem limita infectările doar vaccinând o mare majoritate a populaţiei’, a mai adăugat ea.