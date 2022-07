Prima tara din lume care declara lockdown climatic

Temperaturile ridicate inregistrate insa in China au determinat autoritatile sa ia aceasta decizise si saa impuna cateva restrictii pentru protejarea populatiei de efectele negative ale caniculei.Vara aceasta se înregistrează temperaturi record în multe părți ale lumii. O astfel de exemplu este China, care se confruntă cu un val de căldură neobișnuit, atingând până la 41 de grade în ultima săptămână. Acesta este al doilea val de caldura inregistrat in China, iar autoritatile au decis sa ia cat mai rapid masuri si au impus un blocaj climatic, pentru ca oamenii sa stea in case si sa fie protejati de efectele temperaturilor sufocante.Potrivit Il Sussidiario , Serviciul Național de Meteorologie chinez a emis recent o alertă roșie pentru 67 de orașe în care temperaturile ar putea să treacă 40 de grade în următoarele zile.