Prima zi de Paste: traditii si obiceiuri. Ce nu este bine sa faci sub niciun chip

Lumanarea de la slujba de Inviere se pastreaza pentru a fi aprinsa in caz de vreme rea precum furtuna, grindina sau inundatii.Potrivit traditiei, dupa slujba de Inviere, crestinii se intorc acasa, iau anafura cu putin vin si se asaza la masa, apoi ciocnesc oua rosii.De asemenea, toti ai casei trebuie sa manance, pe langa oul rosu, o bucata de pasca si o bucatica de slanina, pentru a fi „curati ca pasca, sanatosi ca oul si grasi ca porcul”. Masa care se serveste duminica de Paste nu trebuie ridicata timp de trei zile.O alta traditie spune ca in aceasta zi oamenii trebuie sa poarte haine noi, in semn de respect pentru aceasta sarbatoare, dar si pentru ca ea semnifica primenirea trupului si a sufletului, asa cum se primeneste intreaga natura odata cu venirea primaverii. Se spune ca femeile trebuie sa aiba macar o camasa noua, iar barbatii macar o palarie. De Pasti, spun preotii, nimeni nu trebuie sa fie trist, nimeni nu trebuie sa planga.In dimineata de Paste e bine sa privesti prima data intr-o cofa cu apa neinceputa. Se spune ca vei avea vederea buna in restul anului.Duminica dimineata, exista traditia ca toti membrii familiei sa se spele pe fata cu apa neinceputa, luata dintr-un izvor. In aceasta se adauga un ban de argint si un ou rosu inainte de a fi folosita. Se spune ca cei care se spala cu aceasta apa vor fi sanatosi si cu fata frumoasa tot anul. Banul de argint simbolizeaza norocul la bani.In unele parti din Transilvania, in ziua de Paste, fetele se spalau cu apa de la moara, de pe roata morii, sa fie frumoase. Tot prin aceste locuri feciorii tineau toaca pe un deal si o pazeau zi si noapte.Altii se straduiau sa o fure. Daca o furau, feciorii trebuiau sa dea bani grei pentru rascumparare. Toaca se pazea de joi pana luni, la iesirea din biserica iar, in timpul acesta, flacaii erau cinstiti cu mancare si bautura.Se spune ca cine moare in ziua de Paste sau in Saptamana Mare merge direct in Rai, fiindca in aceasta zi usile Raiului sunt deschise, iar ale iadului inchise. Cel ce se naste in aceasta zi va avea noroc toata viata.Sursa foto: oradesibiu.roIn ziua de Paste nu este bine sa dormi, pentru ca in restul anului vei fi somnoros, vei avea ghinion, viermii vor manca semanaturile, recolta va fi distrusa si te va prinde ploaia ori de cate ori vei vrea sa lucrezi campul.De asemenea, exista credinta ca, daca prima persoana care iti intra in casa de Paste este barbat, vei avea noroc tot anul.In prima zi de Pasti se asaza o bucata mica de fier sub prag, drept protectie pentru casa.Sursa foto: oradesibiu.ro