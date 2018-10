Primaria Capitalei ofera vouchere de 9.000 de lei. Afla cum poti sa obtii banii

Potrivit Municipalitatii, aplicatia va genera fiecarui proprietar inregistrat un cod unic, ce va fi comunicat pe adresa de e-mail valabila, impreuna cu un link unic pe baza caruia va putea ulterior accesa aplicatia pentru a incarca documentele referitoare la casarea si radierea autovehiculului uzat.„Lista celor 6.000 de persoane inregistrate in aplicatia PEVAUTO va fi publicata pe site-ul PMB si va cuprinde codul primit la inregistrare, initialele numelui si prenumelui persoanei fizice/ denumirea persoanei juridice precum si ora inregistrarii.Inregistrarea in aplicatie se va incheia in momentul atingerii numarului maxim de 6.000 de inscrieri.Din lista celor 6.000 de persoane inregistrate in aplicatia PEVAUTO, in ordinea inscrierii, dupa finalizarea perioadei de verificare a indeplinirii conditiilor de eligibilitate din Regulament, vor fi acceptati in Program, in ordinea inscrierii, primii 5.000 de proprietari eligibili.De la momentul publicarii pe site-ul PMB a listei celor 5.000 de proprietari eligibili, in termen de 90 de zile, acestia isi pot casa si radia din circulatie autovehiculul uzat, urmand a incarca in aplicatia PEVAUTO documentele doveditoare de casare si radiere a autovehiculul uzat, cat si a documentelor care fac dovada ca nu inregistreaza datorii la bugetul de stat si la cel local (documente in termen de valabilitate la data depunerii) accesand link-ul unic primit la inscriere.Lista unitatilor comerciale participante la Program, de la care se pot achizitiona produsele eligibile in Program, se va publica spre informarea cetatenilor, dupa parcurgerea tuturor etapelor din Regulament pentru selectarea unitatilor comerciale participante, nu mai tarziu de data de la care pot fi utilizate eco-voucherele.Primaria Capitalei isi propune astfel eliminarea a 5.000 de autovehicule uzate, cu grad ridicat de poluare, de pe raza municipiului Bucuresti si acordarea a 5.000 de eco-vouchere cu o valoare nominala de 9.000 lei/ eco-voucher in vederea achizitionarii exclusive de autoturisme noi EURO 6, non-diesel, mijloace de locomotie noi ”prietenoase cu mediul”, non-diesel, hibride sau electrice, obiecte electrocasnice si electronice noi cu clasa energetica superioara, in schimbul predarii spre casare a unui autovehicul uzat.