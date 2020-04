Primarul Robert Negoita si iubita lui, amendati cu cate 10.000 de lei dupa ce s-au plimbat prin Parcul IOR

Reactia edilului nu a intarziat sa apara. Edilul spune că, deși nu a vrut să încalce ordonanța militară, își asumă că a greșit și va suporta consecințele. Mai mult, primarul spune că a fost neinspirat să o ia și pe prietena lui cu el, comentând că a fost "o idee nefericită de a îmbina utilul cu plăcutul"."Nu a fost nici pe departe intenția mea de a sfida, de a nu respecta legea sau de a vă minți în vreun fel în legătură cu episodul de ieri. Eu chiar ieșisem sa inspectez Parcul IOR. Dar, din păcate, ideea nefericită de a îmbina utilul cu plăcutul intr-o zi de sărbătoare, adică aceea de a o lua alături de mine pe prietena mea, a fost una neinspirată și nepotrivită. Imi pare rău pentru acest episod, mi-l asum și îmi cer scuze celor care s-au simțit lezați în vreun fel. Aceasta nu a fost în nicio clipă intenția mea. Mereu avem de învățat și tot timpul trebuie să căutăm să facem lucrurile mai bine. Pentru mine, ziua de ieri a fost o lecție", a scris Negoiță pe Facebook."Avand in vedere imaginile difuzate ieri, 19.04.2020, in spatiul virtual, facem urmatoarea precizare: Politia Capitalei s-a sesizat din oficiu, iar cele doua persoane au fost sanctionate contraventional, pentru incalcarea prevederilor Ordonantelor Militare, cu suma de 10.000 lei fiecare", a transmis, luni, Politia Capitalei.În ziua de Paste o bucuresteanca a fost cea care a postat pe retelele de socializare imagini cu Robert Negoita, in pantaloni scurti, pedaland pe aleile din parcul IOR. Edilul nu se plimba singur si avea pe bicicleta un bagaj pe care bucuresteanca l-a considerat cos pentru picnic.