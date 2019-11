Primarul Timisoarei a interzis in oras manelele si gratarele

Dupa luarea acestei hotarari, edilul a realizat si un sondaj, in urma caruia a aflat ca timisorenii sunt foarte incantati de aceasta decizie. Nicolae Robu a declarat razboi manelelor dupa ce un cantaret i-a facut o dedicatie ce a rasunat in tot centrul orasului.Nicolae Robu: „Normal ca m-am enervat, eu am fobie de asa ceva”. Nici fumul dens de la gratarele cu mici nu mai are ce cauta pe strazile Timisoarei. Nici macar la Targul de Craciun, unde comerciantii nu vor mai avea voie sa incinga carnea pe gratare.Nicolae Robu: „Nu e normal cand vii sa te bucuri de sarbatori sa nu poti respira, sa ti se imbacseasca hainele de miros...”.Nicolae Robu: Am deja 1900 de voturi exprimate in 26 de minute, 1.200 sunt de acord cu mine, spun: pe dumneavoastra va sustinem , iar 600 spun: lasati manelele in pace!Ca sa se convinga ca timisorenii sunt de partea lui, Robu a mers cu jurnalistii pe strada sa-i intrebe pe oameni daca-l sustin sau nu.Cei care se vor asigura ca din boxe nu mai rasuna manele si nici mici nu se mai rumenesc pe gratare vor fi agentii de la politia locala. Primarul Robu pregateste si sanctiuni pentru comerciantii care nu vor respecta noile reguli.