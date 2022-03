Primele imagini cu pilotul Daniel Onoriu dupa ce a iesit din coma dupa 55 de zile

S-a fotografiat alături de fiii săi și a publicat imaginea pe contul sau de pe o rețea de socializare. Daniel Onoriu s-a trezit din comă pe 27 ianuarie, iar pe 8 martie a ajuns acasă.„În urmă cu 99 de zile eram un tip normal, cu vise și speranțe și planuri de viitor. Toată viața am fost activ, sportiv, dar și pofticios. Credeam că doar cele câteva kilograme în plus pe care le aveam erau singura mea problemă și am ales cea mai „simplă” și „la modă” metodă de slăbire: gastric sleeve (n.r. – operație de micșorare a stomacului). Nici prin gând nu îmi trecea că am să intru în tragedia vieții mele. Am mai trecut prin încercări, dar incomparabil cu această cumpănă. Nu există scară de măsurare sau termen de comparație!”, a scris Daniel Onoriu pe pagina sa de Facebook.