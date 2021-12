Primele semne ca esti infectat cu varianta Omicron. Explicatiile lui Streinu Cercel

Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii, a facut noi precizari in ceea ce priveste posibila eliminare a certificatului verde pentru accesul in magazine. Oficialul a spus ca deocamdata nu se ia in calcul aceasta varianta, pentru ca foarte multi oameni sunt inca lipsiti de responsabilitate si se

Slovenia intrerupe vaccinarea in serul de la Johnson & Johnson dupa ce expertii au confirmat decesul unei tinere in varsta de 20 de ani. Femeia a murit in luna septembrie din cauza cheagurilor de sange formate in urma imunizarii, a anuntat ministrul sănătăţii, Janez