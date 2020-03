Barbatul s-a prezentat vineri seara la Institutul National de Boli Infectioase Matei Bals cu febra, dar si cu simptome care sunt atipice coronaviruslui.I-au fost recoltate probe pentru ca a calatorit in Italia, iar testul Covid-19 a iesit pozitiv.Este primul caz depistat in Bucuresti. Conform primelor sale declaratii, barbatul a stat in toata aceasta perioada la domiciliu, de la revenirea in tara.Direcția de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti a solicitat izoleta pentru transportul la Institutul national de boli infectioase si a demarat ancheta epidemiologica.S-a inceput stabilirea contactilor barbatului confirmat pozitiv la noul COVID-19, dupa care va incepe recoltarea probelor pentru testare.

Articole recomandate

Primul caz de coronavirus in Bucuresti Autoritatile au confirmat primul caz de coronavirus in Bucuresti. Este vorba despre un barbat in varsta de 49 de ani, care s-a intors din Italia dintr-o zona afectata in data de 27 februarie. Barbatul s-a prezentat vineri seara la Institutul National de Boli Infectioase Matei Bals cu febra,

OMS: Coronavirusul nu va disparea odata cu incalzirea vremii Directorul executiv al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Michael J. Ryan, a declarat vineri ca nu exista nicio dovada ca virusul din China ar putea sa dispara odata cu incalzirea vremii. "Nu știm încă cum va acționa sau cum se va comporta acest virus în diferite

Alerta in Italia: 49 de decese din cauza coronavirusului in doar 24 de ore Autoritatile din Italia sunt in alerta dupa ce in doar 24 de ore au murit 49 de persoane. Astfel, bilantul mortilor in aceasta tara a ajuns la 197 de persoane de la inceputul epidemiei. In total au fost raportate peste 4.600 de cazuri de infectie cu coronavirus. Italia este a doua tara dupa

Al optulea caz de coronavirus in Romania Autoritatile au confirmat cel de-al optulea caz de coronavirus in Romania. Este vorba despre o femeie in varsta de 51 de ani din judetul Olt. Femeia ar fi intrat in contact cu barbatul in varsta de 71 de ani din Suceava, care a fost diagnosticat cu virusul din China in urma cu cateva