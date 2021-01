Primul caz de infectie cu noua tulpina a coronavirusului in Romania

Acesta avea simptome de coronavirus, a fost testat pozitiv și s-a stabilit după analiză că este infectat cu noua tulpină, care este mai contagioasă.Noua tulpina a coronavirusului a aparut in Marea Britanie si s-a raspandit cu repeziciune. Aceasta forma este mult mai contagioasa decat primele si afecteaza cel mai mult tinerii cu varsta pana in 20 de ani.Potrivit OMS, persoanele care se infecteaza cu noua tulpina transmit virusul in medie altor 1,5 persoane, in comparatie cu o rata de infectare de 1,1 pentru tulpinile cunoscute anterior pe teritoriul Marii Britanii.Noua tulpina nu prezinta simptome mai severe si nu ar produce forme mai grave ale bolii decat cele anterioare, ci doar se transmite mult mai usor, au anuntat specialistii. De asemenea, vaccinurile actuale sunt eficiente si in cazul acestei noi tulpini, spun cercetatorii.