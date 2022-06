Primul caz de variola maimutei confirmat in Romania

A fost confirmat primul caz de variola maimutei in Romania. Potrivit primelor informatii, este vorba despre un barbat in varsta 26 de ani din Bucuresti, care a fost diagnosticat in urma investigatiilor de laborator.Simptomele au debutat in urma cu patru zile, iar barbatul s-a prezentat imediat la spital. Starea pacientului este una stabila si primeste tratament simptomatic si se afla in izolare. Barbatul s-ar fi infectat de la persoana aproapiata care a calatorit in ultima perioada in mai multe tari din Europa.În cursul lunii mai s-au mai înregistrat două suspiciuni de infectare cu variola maimuţei la o femeie de 43 de ani din Rădăuţi şi un bărbat cetăţean român internat la un spital din Atena, in Grecia, însă acestea au fost infirmate ulterior, fiind vorba de infectări cu varicelă. Variola maimutei se raspandeste foarte rapid de la o persoana la alta prin contact apropiat. Virusul intră în organism prin pielea sau mucoasele lezate, tractul respirator, ochi, nas sau gură şi prin fluide corporale.Principalul mod în care poate fi răspândit este în timpul contactului fizic apropiat şi prelungit cu o persoană care are variola maimuţei.