Primul centru de vaccinare din Romania care va functiona non-stop!

In cadrul acestui centru de vaccinare imunizarea se va face doar cu vaccinul Pfizer.„Am decis ca la nivelul Spitalului Judetean din Timisoara sa functioneze un centru de vaccinare deschis non-stop, sapte zile pe saptamana. Ultimul an a fost unul dificil pentru intreaga omenire si mai ales pentru personalul medical care in aceasta perioada duce cea de-a treia lupta cu COVID-19. Au fost impuse masuri, unele aproape drastice, cum ar fi carantina. Stim deja ca vaccinarea este una din cele mai eficiente metode de a combate temutul virus.Am cantarit mult decizia de a-mi asuma acest centru si m-am consultat atat cu presedintele Consiliului Judetean, Alin Nica, cat si cu directorul Directiei de Sanatate Publica Timis, dr. Flavius Cioca. Nu au ezitat si au ajutat semnificativ in realizarea acestui proiect. Daca totul va decurge conform planului, estimam ca vaccinarea va incepe din 23 martie”, a declarat dr. Raul Patrascu, potrivit spotmedia.ro.Noul centru de vaccinare va avea fluxuri separate, astfel incat persoanele care vin aici pentru imunizare sa nu interactioneze cu alte persoane din unitatea medicala.