Primul oras din Romania in care masca devine obligatorie si in aer liber

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta din Iasi a impus revenirea la regulile din timpul starii de urgenta. Astfel, purtarea mastii in locurile aglomerate din aer liber devine obligatorie. De asemenea, locuitorii din Iasi au voie sa intre intr-un numar redus in piete si in mijloacele de transport in comun. Se ia din nou temperatura oamenilor la intrarea in piata si, de asemenea, este limitat si numarul de persoane care au voie simultan in piata la 100, anunta Observator."Acele masuri de distantare si purtarea mastilor si distanta in piete din starea de urgenta le-am reluat de astazi. Politia Locala a fost invitata sa incerce sa fie un pic mai activa, inclusiv in zonele de cluburi, distractie," declara primarul Mihai Chirica.