Primul roman diagnosticat cu coronavirus

17 romani se afla pe nava de croaziera aflata in largul coastelor Japoniei: doi pasageri si 15 membri ai echipajului. Alaturi de acestia se afla in carantina alte 3.700 de persoane. Ei nu au voie sa paraseasca nava timp de doua saptamani.10 dintre pasageri au fost diagnosticaţi cu noul tip de coronavirus apărut în China. Starea de spirit a pasagerilor de la bord este diferită de la caz la caz - sunt şi persoane în vârstă care se tem că nu mai ajung vii acasă dacă rămân pe vas, dar sunt şi semnale de optimism, mai ales că joi situaţia s-a mai înseninat pentru unii pasageri - autorităţile le-au permis să iasă pe punte."Ambasada României la Tokyo a fost notificată de către Ministerul de Externe al Japoniei că.Misiunea diplomatică a României în Japonia se află în legătură cu cetățeanul român și a efectuat în regim de urgență demersuri pentru obținerea de informații suplimentare cu privire la procedurile sanitare ulterioare care vor fi derulate de către autorităților nipone. De asemenea, Ambasada României în Japonia menține legătura și cu ceilalți cetățeni români aflați pe vasul Diamond Princess. Pe vas s-au aflat 17 cetățeni români (15 membri ai echipajului și 2 pasageri).

