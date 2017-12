Principele Nicolae, marturisire emotionanta dupa moartea bunicului sau: "Am pierdut cel mai bun prieten"

Nicolae a fost exclus din linia de succesiune dupa ce a fost implicat intr-un scandal sexual, iar de atunci relatia cu bunicul sau s-a racit. Cu toate acestea, cei doi au avut o relatie apropiata, iar imaginile aparute de-a lungul timpului au aratat asta.De asemenea, suferinta lui Nicolae, care a plans in hohote la inmormantarea bunicului sau, a aratat dragostea sincera si profunda care ii lega."Am pierdut cel mai bun prieten, pe bunicul meu, dar mă consider un om norocos pentru că am avut privilegiul să fiu crescut şi format de către el, cu datoria faţă de ţară şi promisiunea că mereu voi încerca să-l fac mândru de mine."Cine este Principele NicolaeNicolae are o soră mai mică, Elisabeta Karina, a treia în ordinea succesiunii la tron Absolvent al Shiplake College (Shiplake, Anglia) şi al Royal Holloway, University of London E pasionat de călătorii în ţări exotice şi de sport. A călătorit în ţări precum: Namibia, Botswana, Madagascar şi Zimbabwe A moştenit pasiunea bunicului său, Regele Mihai, pentru maşinile de teren A lucrat pentru World Challenge (o companie care îi introduce pe copii în lumea sporturilor extreme). A mai fost chelner, cursant la o şcoală de bucătari, figurant la filmări sau angajat al lanţului de magazine Tesco. A fost exclus din succesiunea la tron dupa ce, in 2015, a fost implicat intr-un scandal: nu a recunoscut ca este tatal unei fetite, nascute din flori. Relatia cu regele Mihai s-a racit ulterior, culminand cu scandalul din urma cu cateva saptamani, cand principele a incercat sa intre fortat in resedinta regala din Elvetia, unde se afla bunicul sau.