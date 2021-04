Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a, a murit

Ducele de Edinburgh si-a petrecut ultimele zile din viata la castelul Windsor impreuna cu sotia sa, regina Elisabeta a II-a, dupa ce a stat mai mult timp internat in spital.„Cu durere profunda, Majestatea Sa Regina a anuntat moartea iubitului ei sot, Alteta Sa Regala, Printul Philip, Duce de Edinburgh. Alteta Sa Regala a murit in pace in aceasta dimineata la Castelul Windsor”, este anuntul facut de Palatul Buckingham.Philip, duce de Edinburgh, conte de Merioneth si baron de Greenwich, cunoscut si sub numele Philip Mountbatten, s-a nascut pe 10 iunie 1921 in Corfu, Grecia, si a detinut titlul de print al Greciei si Danemarcei. El este sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii.