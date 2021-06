Pro TV renunta la una dintre cele mai indragite emisiuni. Era urmarita de milioane de telespectatori

In acest an, Pro TV va miza insa pe alte emisiuni noi, precum „Superstar România” și o emisiune matrimonială, „Căsătoriți pe nevăzute”. „Superstar România” va aduce în casele oamenilor cinci vedete de top – Smiley, Carla’s Dreams, Raluka și Marius Moga – care vor căuta, așa cum spune și numele show-ului, noul superstar al muzicii românești. „Căsătoriți pe nevăzute” are patru „experţi”: Oana Nicolau – psihosexolog, Mircea Iliescu – genetician, Taher Sonu – expert în relaţii şi Victor Toriani – psihoterapeut.In schimb, reprezentantii Pro TV au renuntat la emisiunea Vocea Romaniei, pe care au scos-o din grila. Pavel Bartoș nu va sta pe bară prea mult. Simpaticul actor a fost ales noul prezentator al celui de-al doilea sezon Masked Singer România, o provocare pe care o așteaptă cu nerăbdare:„Mă simt ca James Bond! De ce? Pentru că tot timpul voi fi pus în fața neprevăzutului și a surprizei maxime, pe care trebuie să le gestionez. Pentru mine este ceva nou acest format, îmi plac începuturile de drum, îmi plac noutățile, îmi plac provocările.Masked Singer România este primul show în care prezint, dar… nu știu pe cine. S-ar putea sub mască să fie oameni cunoscuți din muzică, din sport, din actorie, din IT, personalități marcante interne și poate internaționale, pot fi oameni pe care-i cunosc de-o viață, tocmai de aceea aștept cu nerăbdare clipa în care voi afla. Când va fi? Vom afla împreună, în curând, la PRO TV”, a spus Pavel Bartoș.