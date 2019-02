Proaspetii parinti, obligati sa faca cursuri pentru ingrijirea nou-nascutului

Cursurile vor fi obligatorii si pentru tati, iar externarea nou-nascutului se va face abia dupa ce medicii semneaza ca parintii au fost instruiti in legatura cu cresterea bebelusului.Instructajul parintilor va dura o jumatate de ora si va cuprinde informatii despre manevre anti-sufocare la sugari, sindromul copilului scuturat, transportul adecvat in masina si schema de vaccinare. Vor invata sa identifice simptomele de febra la sugari, dar si cum sa reactioneze.Ovidiu Raetchi, deputat PNL, si initator al proiectului spune ca aceste cursuri sunt foarte importante si sunt obligatorii in alte tari.Un raport al Institutului National de Statistica arata ca in Romania se inregistreaza 7,6 decese la 1.000 de nou-nascuti. Cifrele sunt de doua ori mai mari decat media europeana.Tudor Ciuhodaru, deputat PSD: "Doar una din trei gravide ajung sa se consulte pe perioada sarcinii pentru ca nu stiu ca ar trebuie sa faca acest lucru. Uitati-va la rata mortalitatii infantile ca e similara cu Togo sau Papua Noua Guinee si suntem pe primele locuri in Europa. Aceste lucruri ar trebui predate de la scoala.