Procurorii au decis eliberarea tinerei drogate care a omorat un barbat pe o trecere de pietoni din Targoviste

Procurorii au luat aceasta decizie neasteptata si nu au cerut arestarea tinerei, care era drogata cu cocaina si canabis in momentul producerii accidentului.După accident, Andreina a fost condusă în arest, însă a fost eliberată din arestul poliţiei ieri după-amiază, primind control judiciar pentru 60 de zile."Urmare a evenimentului rutier din data de 16.06.2018 din care a rezultat decesul unei persoane, la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviste a fost inregistrat dosarul penal nr.2768/P/2018.In cauza s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem si in personam pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa prev. de art.192 alin.2 C.p. si conducerea pe drumurile publice a unui vehicul, pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere, de către o persoana care se afla sub influenta substanţelor psihoactive prev. de art.336 alin.2 C.p.