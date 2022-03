Produsele la care magazinele din Romania au inceput sa puna limite de achizitie

Dupa panica creata de scumpirea carburantilor, cand romanii au facut cozi uriase pentru a cumpara combustibil, acum s-a declansat o noua panica. Supermarketurile s-au aglomerat, iar romanii au inceput sa cumpere in cantitati uriase ulei de floarea-soarelui, zahar, faina sau orez.In ciuda apelului facut de directorul general al ANPC, Paul Anghel, care a declarat ca exista stocuri suficiente de ulei sau alte produse, romanii au golit rafturile magazinelor.„Asistăm în aceste zile la acţiuni sau atitudini menite să iasă din sfera umanului şi aici mă refer la umplerea cărucioarelor cu ulei sau alt produs, făcând astfel imposibilă achiziţionarea unei unități de către omul de lângă noi. Limitaţi achiziţia doar la strictul necesar şi nu goliţi rafturile magazinelor, dacă produsul nu vă este absolut necesar”, a notat Angel pe Facebook.Astfel, pentru ca in continuare romanii se inghesuie in magazine si cumparari in cantitati uriase ulei si alte produse, reprezentantii supermarketurilor au decis sa limiteze achizitia acestor alimente. In unele magazine, o persoana poate cumpara maximum 6 litri de ulei, in timp ce in altele se pot cumpara pana la 36 de litri, de persoana.„Din dorința de a asigura produse de bază tuturor clienților noștri, limităm achiziția acestor produse pe fiecare bon fiscal”, este mesajul care se regaseste in magazinele Profi. Prin urmare, numai 6 kilograme de orez, zahăr, mălai sau făină se pot cumpără pe un bon. Și numai un bax de ulei.