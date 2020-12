Prof. Adrian Streinu-Cercel pentru reuniunile de familie: "La masa de Craciun mancati pe rand sau cu masca pe nas!"

Medicul recomanda sa nu facem vizite de Craciun sau de Revelion si sa folosim mediile de spatiu virtuale. Pentru cei care doresc sa isi viziteze familia de sarbatori, prof. dr. Streinu-Cercel recomanda purtarea mastii de protectie la masa.“De Craciun si de Anul Nou lumea, pe buna dreptate, va avea tendinta sa se adune, sa se viziteze, sa fie impreuna acasa. Si, desi toata lumea vrea sa traiasca, am ajuns sa ne comportam ca si cum am vrea sa murim. Cand stim cat se poate de clar ca daca nu ne ferim de circulatia acestui virus, nu purtam masca tot timpul si ne imbolnavim, atunci 40 la suta dintre cei care se imbolnavesc vor ajunge la spital, iar dintre acestia 5% vor avea nevoie de terapie intensiva unde, se vede cu ochiul liber, nu mai sunt locuri. Depinde de noi ce vrem in aceasta perioada.Sfatul meu e sa stea fiecare la casa lui, sa se viziteze virtual, pe Skype, pe Zoom, pe Facebook, dar sa nu fie impreuna. Daca sunt totusi impreuna am un sfat: la masa sa nu manance impreuna, sa manance pe rand. Iar daca totusi se aseaza la masa impreuna, sa tina o masca in dreptul nasului si doar gura sa fie eliberata. E o masura suplimentara, pentru ca noi nu stim daca persoana din fata noastra este sau nu infectata, daca este sau nu in perioada de incubatie, chiar daca si-a facut un test rapid si a iesit negativ”, a spus managerul Institutului Matei Bals.