Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel: "Sa am vaccinul si sa nu ma vaccinez ar insemna o prostie fenomenala"

„Oamenii sa se gandeasca ca daca fac aceasta infectie au urmatoarele trei variante: 1. Sa nu aiba simptome, dar vor infecta in jurul lor; 2. Sa dezvolte boala in forma medie sau severa si sa scape; 3. Sa ajunga la Terapie intensiva si sa scape sau nu. Daca scapa, pot scapa cu sechele si pot ramane dependenti de oxigen pentru foarte mult timp. Deci, sa-si bage mintile in cap si sa se duca sa se vaccineze, e singurul sfat pe care pot sa-l dau„, a declarat Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului Matei Bals din Capitala, pentru Antena 3.„E prima data cand m-am vaccinat cu placere. Ma simt foarte bine. M-am vaccinat in ideea ca am in jurul meu doar pacienti COVID. Sa am vaccinul si sa nu ma vaccinez ar insemna o prostie fenomenala si eu cum nu imi permit sa fac prostii, atunci, evident, m-am vaccinat”, a spus medicul Cercel.In ceea ce priveste reactiile adverse, Adrian Streinu Cercel a spus ca un caz dintr-un milion de vaccinati pot dezvolta reactii adverse, „dar asta nu inseamna sa nu se vaccinam".„Acest vaccin pe care il avem noi acum la indemana nu este un vaccin care sa aiba virus in el. Are o structura de RNA, deci informatie genetica, care dicteaza sinteza unei proteine fata de care organismul face anticorpi. Deci, practic toata lumea se poate imuniza indiferent daca are o boala imunodeprimanta sau nu. S-a facut un amendament la cei cu alergii severe si care au facut soc anafilactic sa fie precauti, atat. In rest, toata lumea se poate vaccina„, a recomandat dr. Adrian Streinu Cercel.Medicul a precizat ca pentru a pune capat pandemiei este nevoie ca 80% din populatia planetei sa fie imunizata.„La nivel de planeta, peste 80% din populatie ar trebui sa se vaccineze, ca sa ne imunizam, ca noi circulam”, spune dr. Cercel, care precizeaza ca apar si noi variante mutante ale virusului. „Daca vrem sa scoatem virusul din circulatie, peste 80% din populatia de pe planeta trebuie sa fie vaccinata. Si la noi in tara, acelasi procent. La noi, vorbim de o epidemie, la nivel global, de o pandemie. Avem posibilitatea ca in decurs de 6-7-9 luni sa incercam sa scoatem virusul din circulatie pe teritoriul Romaniei”, precizat prof. dr. Streinu Cercel.