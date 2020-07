Profetii ascunse de Vatican! Cutremur care va tine 8 ore

Motivul pentru care Vaticanul ar fi tinut acest secret ar fi pentru a nu panica populatia.Vaticanul afirma ca textul este de o violenta extrem de greu de inteles si ca prezina numeroase semne care se vor arata inaintea sfarsitului lumii. Conform manuscrisului, cu 10 minute inainte de miezul noptii, un cutremur major va zgudui Terra timp de opt ore.Cutremurul de opt ore va fi al treilea semn major al apropierii Apocalipsei, iar in urma lui axa planetei se va inclina si o entitate va pune stapanire asupra planetei, potrivit realitatea.net.In acelasi profetie se mai spune ca urmatorul semn care va declansa Apocalipsa, va fi asasinarea unui barbat de nivel inalt. Din acest motiv se va portni un razboi nuclear. In urma Apocalipsei, doua treimi dintre oameni vor muri in primele trei zile.