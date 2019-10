Proiectul vinietei Oxigen a fost aprobat: ce masini nu mai au voie sa circule in Capitala

Acest proiect prevede achitarea unei taxe anuale de la 5.000 de lei la 1.900 de lei pentru accesul autoturismelor cu norme de poluare sub Euro 5, pe strazile din Capitala.CGMB prevede interzicerea circulației mașinilor cu normă de poluare non-Euro, Euro 1 și Euro 2 în centrul Capitalei, asta însemnând zona delimitată de Piața Victoriei – bd. Iancu de Hunedoara – Șos. Ștefan cel Mare – str. Polonă – str. Mihai Eminescu – str. Traian – bd. Nerva Traian – bd. Gheorghe Șincai – str. Lânăriei – Calea Șerban Vodă – bd. Mărășești – str. Mitropolit Nifon – bd. Libertății – Calea 13 Septembrie – șos. Pandurilor – șos. Cotroceni – Splaiul Independenței – str. Știrbei Vodă – str. Berzei – str. Buzești – Piața Victoriei.De asemenea, începând cu data de 1 ianuarie 2020, accesul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mică de 5 tone pe arterele din municipiul Bucureşti este restricţionată zilnic, de luni până vineri, cu excepţia sărbătorilor legale, în intervalul 7-22, după cum urmează:a) pentru cele electrice, hibrid sau cu norma de poluare Euro 5 şi Euro 6, accesul este permis fără restricţii pe toate arterele;b) pentru cele cu norma de poluare Euro 3 şi Euro 4 accesul este permis pe toate arterele din municipiul Bucureşti numai în urma achiziţionării unei viniete electronice Oxigen;c) pentru cele cu norma de poluare Non-Euro, Euro 1 şi Euro 2 accesul este interzis în Zona de Acţiune pentru Calitatea Aerului (ZACA), fiind permis pentru restul arterelor din municipiul Bucureşti numai în urma achiziţionării unei viniete electronice Oxigen.Cel mai mare tarif îl vor plăti şoferii care au maşini Non Euro, taxa pentru ei fiind de 1.900 de lei pe an.De asemenea, cel mai puţin vor plăti proprietarii de maşini cu normă de poluare Euro 4, respectiv 500 de lei pe an.Vinieta va putea fi achiziţionată pentru o perioadă minimă de o zi (15 lei pentru maşini Non Euro şi 5 lei pentru Euro 4), până la maxim un an.