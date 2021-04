Propunere: Zi libera pentru persoanele care se vaccineaza anti-Covid-19 in timpul saptamanii

Deputatul PSD Alexandru Rafila a propus ca persoanele care se vaccineaza anti-Covid in timpul saptamanii sa primeasca o zi libera. Pe langa aceasta initiativa, care ar ajuta la incurajarea imunizarii, reprezentantul Romaniei la OMS a venit si cu altei propuneri pentru eficientizarea campaniei de vaccinare.”În mediul rural absolut obligatoriu trebuie găsită o soluţie de colaborare cu autorităţile locale, iar aceste centre mobile de vaccinare care se intenţionează să fie trimise trebuie să ajungă acolo când situaţia e pregătită la nivelul fiecărei comune. Trebuie să existe o peridiocitate fixă pentru ca aceste centre de vaccinare să fie cunoscute de locuitori, pe deoparte, şi în parteneriat sau fără, dar de obicei în parteneriat cu medicii de familie, cred că se pot obţine bune rezultate în mediul rural”, a declarat deputatul PSD.Propunerea de a fi acordata o zi libera platita persoanelor care se vaccineaza in timpul saptamanii a fost facuta si de parlamentarii USR-PLUS.”Ziua liberă pe care o pot cere angajaţii este valabilă atât pentru primul vaccin, cât şi pentru rapel. Am introdus şi posibilitatea unei zile libere pentru părinţi, pentru momentul în care va fi disponibilă vaccinarea pentru copii. În acel moment vor avea zi liberă dacă copilul va fi vaccinat, iar copiii vor avea absenţa la şcoală motivată”, a spus deputata USR PLUS Oana Ţoiu, preşedinta Comisiei pentru muncă şi protecţie socială.