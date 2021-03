Propuneri restrictii pentru weekend: magazine inchise la 16.00, circulatia restrictionata dupa 20.00

Potrivit unor surse, citate de digi24.ro, Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) urmează să fie convocat joi. Printre masurile propuse se regasesc restrictii suplimentare in weekend, precum inchiderea magazinelor la ora 16.00 si restrictionarea circulatiei dupa ora 20.00. Măsurile existente pentru celelalte zile ale săptămânii ar rămâne neschimbate. Miercuri vor fi discutate și alte propuneri. Raed Arafat , seful DSU, a declarat ca lumea s-a relaxat in ultima perioada si nu a mai respectat masurile care sunt deja in vigoare. Acesta a marturisit ca nu s-a luat in discutie inchiderea mallurilor si doar o intensificare a controalelor in aceste spatii pentru respectarea regulilor sanitare deja existente.