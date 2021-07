Proteste violente in Franta fata de vaccinarea obligatorie

Tulpina Delta este noua amenintare in Romania si nu numai. Aceasta mutatie a coronavirusului este extrem de contagioasa. Chiar si persoanele vaccinate pot contracta infectia, insa specialistii spun ca simptomele sunt mult mai usoare in cazul acestora. La persoanele care nu au fost vaccinate ,

Specialistii nu vin cu vesti bune despre ce se va intampla in perioada urmatoare in Romania! Noua tulpina Delta a devenit deja dominanta si in tara noastra. Medicul epidemiolog Octavian Jurma a dezvăluit ce urmează să se întâmple în România, din punctul său