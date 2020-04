Purtarea mastii de protectie, obligatorie in 6 judete din Romania

Un tigru a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Acesta a fost testat dupa ce ingrijitorii au constatat ca tuseste.Tigrul de la Gradina Zoologica din Bronx, New York, a trecut rapid pe mainile specialistilor pentru ingrijiri. Testarea pentru coronavirus a fost facuta dupa ce cinci tigri si lei

Regina Elisabeta a II-a, in varsta de 93 de ani, a tinut un discurs prin care a multumit cadrelor medicale, dar si britanicilor care respecta regulile de izolare. Discursul Reginei vine in contextul pandemiei de coronavirus si este al cincilea discurs sustinut publica de catre aceasta in 68