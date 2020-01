Queen, prima formatie care apare pe moneda unei tari

Este prima formatie care apare pe o moneda insa The Royal Mint are in plan o colectie intreaga intitulata 'Music Legends'.Pe moneda apar instrumentele membrilor formatiei.Aceasta este prima monedă comemorativă cu un grup de rock britanic, în memoria si ca un tribut adus regretatului Freddie Mercury și celorlalți trei membri ai trupei Queen. Pe o parte a monedei este prezentat chipul Reginei Elizabeth (Queen Elizabeth), iar pe cealalta parte trupa Queen. Toate monedele și bancnotele britanice prezinta capul monarhului.Conform spuselor lui Brian May, chitaristul principal si liderul trupei, acesta este un moment “who would’ve thought it” (cine ar fi crezut), fiind o premiera mondiala. Moneda, lansată pe 20 ianuarie, prezinta logo-ul trupei și instrumentele sale iconice. Designerul monedei, Chris Facey, a adus un omagiu piesei “Bohemian Rhapsody”, cel mai celebru hit al trupei, prin imprimarea pe moneda a tastelor apăsate pentru notele de deschidere ale cantecului.