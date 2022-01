Raed Arafat a dezvaluit la ce ora a sunat la 112 polististul care a accidentat-o mortal pe Raisa si cum s-a desfasurat operatiunea

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a dezvăluit întreaga desfășurare a forțelor de ordine, de la momentul primului apel și până când medicii de pe ambulanță au sosit pentru a acorda primul ajutor.Raed Arafat a dezvaluit ca politistul a sunat la 112 de doua ori. Primul apel a fost înregistrat la 13:32. Un minut mai târziu, echipajul de prim ajutor de la baza Dămăroaia plecase deja spre locul accidentului. La 13:34, un al echipaj SMURD, de data aceasta de terapie intensivă, fusese alertat de către dispecer, pentru a se deplasa pe Bulevardul Laminorului:"Înregistrarea cuprinde mai multe apeluri telefonice. Deci polițistul a sunat de două ori şi au mai fost şi alte apeluri.La dispeceratul 112 din Bucureşti în astfel de situaţie proprietarul apelului care vorbește prima data este pompierul ISU care are şi SMURD-ul, bineînțeles. Dar, în dispecerat, lângă ei, există şi ambulanța, există şi un poliţist şi jandarmi, adică dispeceratul are mai multe agenţii în detaliu.Când s-a luat primul apel şi s-a vorbit cu pompierul înainte să vorbească cu poliţia şi cu restul, ambulanțele au fost trimise. Apelul a intrat în jurul orei 13:32 la pompier. La 13.33 a fost alertat primul echipaj de prim ajutor de la baza Dămăroaia a pompierilor, de unde a plecat instantaneu echipajul numărul doi, acolo sunt două echipaje. La 13:34 a fost alertat echipajul de terapie intensivă a SMURD, care acționează la Spitalul Universitar.Ulterior, a mai fost alertat un al doilea echipaj de prim ajutor din zona Expoziției. Deci au fost trei echipaje, două de prim ajutor şi unul de terapie intensivă mobilă, care este pregătit pentru medicină de urgenţă.", a explicat Raed Arafat, pentru antena3.ro.Raed Arafat a precizat ca Raisa era in stare grava in momentul in care medicii au ajuns la fata locului. In ciuda manevrelor de resuscitare, care au durat, după spusele șefului DSU, până la ora 14:25, fata s-a stins din viata. In momentul in care medicii au ajuns la locul accidentului, fata era asezata pe o parte, asa cum politistul primise indicatii la telefon."Primul echipaj a sosit la 13:40, ăsta era echipajul de la Dămăroaia care a făcut o evaluare rapidă. Fata (n.r. Raisa) era în stare foarte gravă, nu mai respira, sângera foarte mult. A fost introdusă în ambulanța echipajului şi au început să elibereze căile respiratorii. La câteva minute după ei a sosit echipajul de terapie intensivă mobilă, iar medicul a intrat în mașina de prim autor şi a început manevrele de resuscitare cu ei. Fetița a fost intubată şi au continuat resuscitarea până la orele 14:25, unde din păcate era clar că nu au cum să o resusciteze.Fata cealaltă, care era cu fractură, dar cu stare vitală stabilă, a fost preluată de al doilea echipaj de prim ajutor şi transportată la Spitalul Grigore Alexandrescu, unde a fost operată pe picior şi unde se află internată. Cel de-al doilea apel la 112 al polițistului a fost tot la dispeceratul de pompieri, unde i s-a recomandat să pună fata pe stânga. Primul echipaj este pentru eliberarea căilor respiratorii, pentru a nu se îneca şi când au ajuns au confirmat că fata era pe partea stânga.", a mai spus Raed Arafat, pentru sursa citată.