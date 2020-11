Raed Arafat a explicat de ce a fost restrictionata circulatia pe timpul noptii

"Logica ei este tintita catre un grup de persoane care hai sa zicem ca nu intotdeauna au respectat regulile, o parte, sa zicem, fara sa generalizam. Si acesta este grupul de tineri care in cursul noptii, mai ales in weekenduri au mers totusi la petreceri, chiar si in apartamente, in parcuri, pe strada, in grupuri mari, mai ales, cum am zis, in perioada weekendului. Sunt tari care au observat acest lucru si vedeti ca nu suntem singurii care am luat aceasta masura. Franta are aceasta masura, mult mai devreme, la ora 21.00 pana la ora 6.00. Pentru ca noaptea au loc aceste activitati, care de regula se fac fara masca. In Spania, chiar daca sunt inchise cluburile, acolo au observat acest fenomen ca tinerii iau berea si merg in vizita. Si nu doar intr-un apartament, ci de la unul la altul. Si atunci, una dintre masurile care consideram ca are un impact economic minor, dar in acelasi timp are un impact de prevenire mare, este aceasta", a spus Raed Arafat, duminica seara, la un post TV, potrivit realitatea.net.